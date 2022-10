Bayern - Plzeň 1:2 Senzace! Plzeňští mladíci ve fotbalové Youth League porazili Bayern

Fotbalisté Plzně do 19 let ve třetím utkání skupinové fáze Youth League na hřišti Bayernu Mnichov senzačně zvítězili 2:1 po obratu v závěru. Viktoria získala první body ve skupině C po úvodních dvou prohrách 0:3 v Barceloně a doma s Interem Milán.

Foto: Andreas Gebert, Reuters Fanoušci Bayernu Mnichov - ilustrační fotoFoto : Andreas Gebert, Reuters

Článek Všechny branky padly až po změně stran. Domácí se ujali vedení v 69. minutě po Scholzeově zakončení z vápna. Zdálo se, že Plzeň prohraje i třetí utkání ve skupině a znovu bez vstřeleného gólu, ale v 87. minutě vyrovnala. Krůta po Kuleho přihrávce zakončil do prázdné branky. Překvapení pak dokonal v první minutě nastavení Paluska po střele do horního rohu branky. Do vyřazovací fáze soutěže postoupí první dva celky. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále. Fantazie, senzace, ale naprosto zaslouženě!!! Mladí viktoriáni po otočce v závěru porazili slavný Bayern Mnichov na jeho půdě 🤩🥳🙌👏❤️💙 #fcvpU19 #UYL pic.twitter.com/0CWBj7rEl9 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) October 4, 2022 Utkání 3. kola Youth League pro fotbalisty do 19 let: Skupina C: Bayern Mnichov - Viktoria Plzeň 1:2 (0:0) Branky: 69. Scholze - 87. Krůta, 90+1. Paluska. Sestava Plzně: Baier - Červený (15. Keltyčka), Paluska, Vacek, Vach (28. Deml) - Gaszczyk, Falout, Sojka - Krůta, Štauber (78. Kule), Hašek (78. Dabani). Trenér: Šiml. 16:00, Inter Milán - FC Barcelona.