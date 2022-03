Skandální los fotbalového poháru. Svazový sekretář předvedl nevídaný kousek

Švédské pohárové soutěže mužů i žen už dospěly do finálové fáze, takže nešlo už o los soupeřů, nýbrž o to, kdo bude mít ve finále výhodu domácího prostředí. V losovací nádobě mužských finalistů byly míčky týmu Hammarby a Malmö FF, už žen pak ležely v osudí kluby Rosengard a Häcken.

Losovacího aktu se ujal generální sekretář švédského svazu Hakan Sjöstrand a z jeho počínání se rychle stal menší skandál. V jednu chvíli totiž vzal jeden z míčků do ruky, prohlédl si ho, následně ho vrátil do nádoby a po lehkém zamíchání vytáhl definitivně druhý míček.

Video se rychle stalo ve Skandinávii hitem na sociálních sítích. Sjöstrand ale popíral, že by udělal cokoliv nekalého. Spekulace o možném ovlivnění losu odmítal.

”Som jag uppfattar det tittar jag in i kameran också. Lottningen har gått helt korrekt till.” - Håkan Sjöstrand @fotbollskanal pic.twitter.com/nat137dEOT

„Pokud někdo věří, že je za tím nějaká konspirace, tak to musím ostře odmítnout," řekl generální sekretář listu Aftonbladet.

A co mělo vytažení a následné vrácení míčku znamenat? „Byl to nejspíš spontánní pohyb v situaci, kdy jsem stál, míchal míčky a zároveň do toho jsem mluvil," vysvětloval.