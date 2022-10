Skvělý výkon fotbalového supertalentu! „Nový Neymar“ překonal 106 let starý rekord

Za aktuálně vedoucí tým brazilské nejvyšší ligy debutoval začátkem měsíce při výhře 4:0 proti Coritibe. Proti Athletiku se poprvé gólově prosadil. Nastoupil až do druhého poločasu a v 71. minutě hlavičkou zblízka zvyšoval na 2:1 pro Palmeiras. Jeho gól se nakonec ukázal i jako vítězný, a navíc se jím zapsal do historie.

V 16 letech a třech měsících se totiž stal nejmladším hráčem v historii klubu, který vstřelil gól. Překonal tak 106 let starý rekord Heitora, který skóroval ve věku 16 let, 11 měsíců a 14 dní. „Je nepochopitelné, co Bůh v mém životě dělá. Nemyslím si, že jsem dobrý, musím hodně trénovat. Mám ještě co zlepšovat," uvedl s pokorou na sociálních sítích.