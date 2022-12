Sportovní svět vzpomíná na Pelého, FIFA svěsila vlajky na půl žerdi

Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará.

No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol.

DEP #ORei #Pele 🇧🇷 pic.twitter.com/E4mKdu8gBt