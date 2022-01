Střelba, rabování, mrtví. Bývalý stoper Jablonce si blahořečí, že v Kazachstánu skončil!

Ozval se mu také třetí spoluhráč, který bydlí v dostatečné vzdálenosti od Almaty. Nemá sice současnou tragédii v přímém přenosu, nicméně situaci v Kazachstánu nazval i tak jednoznačně. „Napsal mi: Michale, v Almaty je válka. Začalo to demonstracemi, potom zavládl chaos, začalo se střílet. Od té chvíle je to horší a horší," popsal 28letý obránce mrazivé zprávy od bývalého parťáka z Aktobe, které v minulé sezoně kazašské Premier League skončilo na sedmém místě. Jeřábek patřil k oporám týmu. Z 26 kol odehrál 22 zápasů, vstřelil jeden gól.

Představu, kam povedou jeho další kroky, má tedy jasnou. Být mnohem blíž své rodině a přítelkyni. „Chtěl bych znovu do zahraničí, ale abych to neměl daleko do Prahy. Něco se objevilo z Polska, uvidíme," dodal Jeřábek.