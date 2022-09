Tady se napíše jen, když je vyloučen, ale že nahrál na góly, už ne, zastává se Frýdek starší svého syna

Do víkendového programu švýcarské nejvyšší soutěže nezasáhl český zadák Lucernu Martin Frýdek mladší. „Týden předtím dostal žlutou a druhou žlutou, takže červenou kartu a dostal jeden zápas…“ prozrazuje Martin Frýdek starší. Hráčův otec je hostem Přímáku a moderátor Radek Šilhan pohotově přichází s dotazem, po kom to 30letý obránce má. „Já jsem za fauly nedostával červený, já jsem to dostával za svoji hloupost, kecání s rozhodčíma a takové ty mimofotbalové nešvary,“ reaguje Frýdek starší.

Jak se daří Martinu Frýdkovi mladšímu ve Švýcarsku? Debatujeme v PřímákuVideo : Sport.cz

Článek Zároveň však dodává, že jej mrzí, jakým způsobem se v českých médiích referuje o angažmá jeho staršího syna ve Švýcarsku. „Že v tom zápase nahrál na gól a týden předtím taky, to už se nepíše," upozorňuje 53letý trenér divizního Českého Brodu. Řeč také přichází na skutečnost, že mladý Martin je stále veden mezi náhradníky reprezentace. „Vím, že mu vždycky zavolají z realizačního týmu, že bývá v širším kádru, takže po něm chtějí pas na vízum a takové ty věci," prozrazuje. Sparta by měla zkusit jiné rozestavení. Diskuse v PřímákuVideo : Sport.cz Frýdek starší by si přitom svého syna dokázal představit přímo v reprezentačního týmu. „Myslím si, že na levém beku máme problémy a tady se vlastně píše jen, když dostane červenou kartu." Podle něj přitom jeho starší syn momentálně hraje v kvalitnější soutěži než například stálý reprezentační levý bek Aleš Matějů působící v Palermu. „Já samozřejmě sleduji víc švýcarskou ligu, nebo zápasy Lucernu, co můžu, a myslím si, že švýcarská liga je výš než italská Serie B. To je můj názor." Více najdete ve videu z pořadu Přímák s Martinem Frýdkem starším. Celý díl si můžete přehrát i formou podcastu. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Že by Plzeň napodobila naši výhru nad Barcelonou? Moc tomu nevěřím. A co by měla změnit Sparta?

