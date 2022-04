Totální zesměšnění soupeře! Fotbalistky při vysoké výhře předvedly zbytečné gesto

Při vedení Radomlje 17:0 v 89. minutě už vážně o nic nešlo, proto se hráčky rozhodly, že při rohovém kopu povolají do vápna i svou gólmanku, aby měla taky šanci skórovat, a opravdu se tak stalo. „Je to nová a nečekaná zkušenost. Byla jsem trochu v šoku, když mi trenér řekl, abych šla před branku soupeře. Gól ale přinese motivaci do budoucna," uvedla brankářka.