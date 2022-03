Ženský fotbal netáhne? Světový rekord překonán a česká reprezentantka vychytala postup v Lize mistryň

Obecně platí, že ženský fotbal netáhne tolik jako mužský. Jenže atraktivita tohoto sportu stoupá, a to nejen díky pohledným hráčkám, ale i kvalitě hry. Na slavný stadion Camp Nou, po jehož pažitu se dlouhá léta proháněl argentinský kanonýr Lionel Messi, se o tom ve středu mohlo přesvědčit rekordních 91 553 diváků. Dosavadním maximem návštěvnosti ženského fotbalu na klubové úrovni přitom bylo 60 739 diváků na utkání španělské ligy mezi Atléticem Madrid a Barcelonou z roku 2019.

A rozhodně se měli na co dívat. Domácí favoritky zvítězily 5:2 a s celkovým skóre 8:3 postoupily do semifinále Ligy mistryň. Divácká kulisa pro ně musela být hodně nezvyklá, obvykle totiž hrají domácí ligové duely na stadionu Johana Cruyffa v tréninkovém areálu před průměrnou návštěvou 2983 diváků.

Hráčky PSG v prvním utkání zvítězily 2:1 a v tom druhém šly v 17. minutě do vedení zásluhou Baltimorové. Jenže o dvě minuty později bylo vyrovnáno, Votíková nedosáhla na dorážku Kumagaiové. V 54. minutě šly fotbalistky Bayernu dokonce do vedení, kdy Schullerová tečovala do protipohybu české reprezentantky.