Trenér nizozemských fotbalistů Van Gaal se léčí s rakovinou. A co MS?

"Jako trenér národního týmu jsem musel v noci několikrát odejít do nemocnice, aniž by to hráči doteď zjistili. Mysleli si, že jsem zdravý, ale nejsem," uvedl Van Gaal. "Na rakovinu prostaty neumřete, alespoň ne z devadesáti procent případů. Měl jsem ale dost agresivní formu," doplnil.