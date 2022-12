U polských fotbalistů končí trenér Michniewicz

Dvaapadesátiletý bývalý trenér Legie Varšava nahradil Portugalce Paula Sousu, který na konci minulého roku rozvázal předčasně kontrakt a odešel do brazilského Flamenga. V březnu s Poláky vybojoval postup na MS. Do finále kvalifikačního play off postoupili jeho svěřenci bez boje, jelikož FIFA vyřadila Rusko kvůli rozpoutání války na Ukrajině. V závěrečném souboji Poláci zdolali 2:0 Švédsko, které předtím vyřadilo český tým.