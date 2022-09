Vitík z Cábelíka sparťanem a vzorem pro mladé fotbalisty

Ať je to jakkoli, fotbal se v Králově Dvoře organizovaně hraje už více než 100 let a v současnosti je místní FK už v zásadě tradičním účastníkem ČFL. Z nádobky na házení kostek se ve městě těsně sousedícím s Berounem podařilo oddělit několik talentovaných fotbalových kostiček. V nedávné době se odtud vydali do velkého fotbalu například Jiří Sabou, Jaroslav Tregler, Jan Krob a nejčerstvěji stoper Sparty Martin Vitík.

Inspiraci směrem k fotbalu hledá Martin Vitík i v jiných sportech. Vždyť se také říká, že nejlepšími sportovci a těmi, kteří mají dlouhou kariéru, jsou všestranní multisportovci. „Občas si sám zahraji tenis, ale ne moc často. Fotbalu je hodně, a tak se snažím co nejvíc regenerovat. Sleduji hokej a nejvíc asi formuli 1. Obdivuji basketbalistu Michaela Jordana, a dokonce jsem o něm viděl i seriál, který mě hodně nadchl. Co pro sport dělal, jak makal a jaká je to ikona," vyznává se Vitík ze svého obdivu k basketbalovému bohovi.

„Mě Planeo Cup minul, nehrál jsem ho, ale jsem rád, že mohu být jeho hlavní tváří. Chtěl bych klukům popřát, ať jim hlavně drží zdraví a baví se fotbalem. Ať makají, pořád bojují, protože to není vždycky sranda, a je dobré se nevzdávat. Chtěl bych navštívit co nejvíc turnajů, uvidím ale, co mi program dovolí. Už se ale moc těším, až na nějaký turnaj zavítám," uzavírá Martin Vitík, kterého v posledních týdnech limitovaly zdravotní potíže. Během reprezentační přestávky by měl zasáhnout do kvalifikace ME do 21 let a pak se určitě popere o návrat do základní sestavy Sparty.