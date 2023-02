Vízkova nešťastná formulace v televizi vyvolala poprask. Předtím Jankta podpořil

Předně: Ladislav Vízek není proti gayům zaměřený, Jankta v týdnu veřejně a hlasitě podpořil. „Je homosexuál. Ale je taky velkej frajer. Vůbec si nedovedu představit, jak těžký musí být podělit se s vysoce intimní záležitostí s širokou veřejností. Je za tím jistě obrovský kus odvahy. Kubo, udělal jsi velké prohlášení, držím ti pěsti. Ať se v tvém životě dějí jen samé dobré věci," napsal ve svém pravidelném komentáři pro deník Sport.

Janktovo přiznání se rozebíralo také v pátečním pořadu Události, komentáře v České televizi, kam byl Vízek přizván jako host. „Označil jsem ho za frajera, protože měl tu odvahu to říct v téhle době, kdy hraje za Spartu, je reprezentant. Nesouhlasím s tím, že budou kladné odezvy. Když se podíváte na sociální sítě, je to nadávka za nadávkou. Když jsem hrál na Spartě já, polovička diváků křičela: ‚Vízek je buzerant'. Já to tak špatně nesl, byl jsem vzteklý, úplně mě to vyhodilo z konceptu. Teď to budou nedej bože křičet na něj. Jsem zvědavý, jak to unese," prohlásil Vízek.

„V naší společnosti se to tutlá. Myslím, že neměl vystupovat v takovou dobu, kdy je reprezentant, protože u nás se o tomhle tématu mlčí. Myslím, že měl vystoupit v době, až nebude ve Spartě a v nároďáku. Lidé to budou vnímat negativně. Věřte mi," přidal olympijský vítěz z roku 1980 a upozornil, že většina českých klubů se k Janktovi nevyjádřila.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ladislav Vízek během kempu ČAFH.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Poté přidal nešťastnou formulaci, která vyvolala na sociálních sítích poprask. Dle všeho nebyla míněna zle, známá fotbalová osobnost se do své odpovědi trochu zamotala. „Je to nesportovní téma. Když řeknete homosexuál, někdo si opravdu představí někoho zženštilého, do přírody to prostě nějak nepasuje," konstatoval Vízek, který ještě dodal, že ho překvapilo, že coming out dřív neudělal fotbalista z některé západoevropských soutěží. „Na Západě jsou dál než my v České republice a nevyšlo to od nich," uvedl.

Takze pane Vizku, vyzývat vas k seppuku nebudeme. Bylo by však dobre, aby o vas svet prestal totalne slyset, aby vsichni zapomneli vase jmeno. Aby vas vase kleronacisticke kecy poslali do uplneho hlucheho zapomenuti. No Mercy! pic.twitter.com/hkoZa4L9mY — OMGzine (@OMGzine) February 18, 2023

Na Vízka reagoval ve studiu novinář z Deníku N Filip Titlbach, který je gayem. Jeho slova ho nadzvedla. „Není to tak, že by Jakub Jankto nepatřil do fotbalu se svým celým příběhem. Z mého pohledu je to tak, že pan Vízek vůbec nepatří do civilizované debaty. Pokud se máme v České televizi bavit explicitně homofobními věcmi typu, že něco takového nepatří do přírody, tak pak se divím, že se pan Vízek okamžitě neomluvil všem lidem v Česku, nesundal si mikrofon a neodtáhl pryč, protože tohle do české společnosti nepatří," řekl Titlbach.