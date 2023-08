Paták vystoupil z řad FAČR

Rozhodčí s přezdívkou Řezník z Horní Břízy se tak vyhne disciplinárnímu řízení za výkon, který předvedl o víkendu na Admiře. „Tato skutečnost má dopad do již zahájeného disciplinárního řízení, kdy disciplinární komise ŘKČ musí dané disciplinární řízení v souladu s Disciplinárním řádem FAČR přerušit. Současně však platí, že vrátí-li se Michal Paták kdykoliv v budoucnu do řad členů FAČR, bude disciplinární řízení obnoveno. Znemožnění řádného disciplinárního řízení na fotbalové půdě bezesporu vyvolává dojem pokusu o vyhnutí se spravedlnosti (stejně jako tomu bylo v mnoha případech spojených s kauzou Romana Berbra), i proto FAČR, jak již bylo avizováno, předá formou trestního oznámení věc k řádnému vyřešení orgánům činným v trestním řízení,“ zdůrazňuje ve své zprávě FAČR.

Podobně se musela zachovat i Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy. Ta na Patáka momentálně také nemá páku. „Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy zahájila dne 22. 8. 2023 disciplinární řízení s panem Michalem Patákem. V případě prokázání viny mu hrozí trest ve výši zákazu činnosti až na dobu 2 let, případně finanční pokuta až do výše 100 tisíc korun. Považujeme za neakceptovatelné, aby rozhodčí v zápise o utkání uváděl jiné skutečnosti, než které se odehrály na hrací ploše. Vzhledem k tomu, že DK ŘKČ na svém zasedání 23. 8. obdržela informaci Legislativně právního oddělení FAČR o zrušení členství M. Patáka ve FAČR, bylo toto řízení přerušeno dle paragrafu 100, odstavec 2 disciplinárního řádu. Pravomoc DK ŘKČ tak na tuto osobu nemá žádný dosah. V případě, že by se M. Paták opětovně stal členem FAČR, disciplinární řízení by bylo obnoveno a v případě prokázání viny udělen trest,“ říká předseda „české“ disciplinárky Michal Volf.