Vyplácejí se přestupy teenagerů do zahraničí? Správné rozhodnutí, reaguje někdejší talent Interu. Co říká statistika?

Jediným z dvanácti českých fotbalistů v evropských top ligách, který odešel z Česka už v osmnácti, je Daniel Samek. A také v jeho případě je otázka, zda se to bude s odstupem hodnotit jako úspěšný krok. Úvod sezony totiž odehrál jen v Campionato Primavera 1, tedy italské nejvyšší soutěži dorostenců.

Zatímco dříve se prosadili například Jaroslav Plašil s Davidem Jarolímem, momentálně se neukazuje, že by jejich recept českým hráčům fungoval natolik, aby se prosadili do některé z nejlepších lig.

Fotbalisté AC a Interu bydlí ve stejné ubytovně. Jak to funguje? Řešíme v PřímákuVideo : Sport.cz

Byli právě oni inspirací pro Milana Jiráska? „Když jsem odcházel já, už je to skoro 15 let zpátky, těch mladých kluků, kteří tam šli před námi, zas nebylo tolik, protože jsme byli de facto jedna z prvních generací, která takhle odcházela ven," vzpomíná záložník, jenž momentálně působí ve Viktorii Žižkov.

„V tu dobu jsem to řešil s lidmi, kteří se motali kolem Marka Hamšíka, který šel také v šestnácti do Itálie a ten si to třeba strašně pochvaloval jako super krok," uvádí jméno hráče, jenž měl do jisté míry posloužit jako vzor.

Vzpomínky na akademii Interu Milán v PřímákuVideo : Sport.cz

V Přímáku také řešíme, jak velkou roli hraje v takových přestupech ekonomická stránka. Připomínáme záložníka Filipa Rozsívala, který odešel v šestnácti do Hamburku. Po návratu do Česka se pak zkoušel prosadit v Mladé Boleslavi, ale nakonec skončil jen v nižších soutěžích. Pro deník.cz pak odpovídal na otázku, zda jej nemrzí, že nehraje nejvyšší soutěž po boku spoluhráčů z olomouckého ročníku 93. Rozsíval odvětil, že určitě ne, že si stejné peníze vydělal už do dvaceti.

Proč jsem dojížděl na Slovensko studovat trenérskou licenci? Zajímavé vysvětlení v PřímákuVideo : Sport.cz

Je tedy možné se brzkým přestupem za hranice alespoň částečně zabezpečit? „Je to třeba 10-15 let zpátky, ale myslím si, že i ty finanční podmínky se pořád zvedají, protože jak rostou peníze v evropském fotbale, tak budou růst i peníze v akademiích. Ve srovnání s českou ligou, když ten hráč odejde, tak ty peníze, které si vydělal tady, byly dost podobné," reaguje Jirásek.

Jakou práci dělají fotbalisté po skončení kariéry? Některé příběhy vás možná zaskočí. Pasáž z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

On sám však vyvrací, že by finanční možnosti byly prioritou pro mladé hráče mířící do ciziny. „Nemyslím si, že by to v tu chvíli byla primární věc," odvěcuje moderátorovi Aleši Svobodovi.