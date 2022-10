Zasáhlo mě to jako smrt tří českých hokejistů! Krmenčík o nedávné tragédii v indonéské lize

Zůstal jsem stát, nebyl jsem schopný říct slovo. Zasáhlo mě to obrovsky. Měl jsem podobné pocity smutku, jako když mi bylo osmnáct a dozvěděl jsem se, že při havárii letadla v Jaroslavli zemřeli tři čeští hokejisté.

První dny byla. Jeden ze spoluhráčů je ikonou Aremy, na jejímž stadionu se tragédie stala. Hrál tam spoustu let, má tedy ve městě hodně kamarádů. Jeden z nich na utkání byl. Naštěstí se nedostal na trávník, kde se tragédie odehrála. Seděl ve VIP. Měli jsme od něj informace z první ruky. Říkal, že na ten večer do smrti nezapomene. Byla prý otevřená jediná úniková brána, pro deset tisíc lidí... Viděl umírat ženy, děti. Jsem táta dvou krásných holek. Obraťme list, prosím, není pro mě lehké o tom mluvit.

Nejsou ani signály, kdy by se mohla liga rozeběhnout?

V úterý přijel do Indonésie zástupce FIFA, byl se dívat na stadiony. Všichni chtějí mít jistotu, že k další podobné tragédii už nedojde. Spoluhráči tvrdí, že až se začne hrát, tak nějaký čas asi bez diváků.

V Česku je kvalita indonéské ligy mnohými experty zpochybňována. Co byste jim vzkázal?

Dokážete odhadnout, jak by si Persija vedla v české lize? Hráli byste vršek nebo spíš o záchranu?

Mám za to, že do šestého, sedmého místa bychom se pohybovali.

Není to tak, že by nám vedení klubu položilo nůž na krk a řeklo, že ho nezajímá nic jiného než titul. Nikdo na nás netlačí. Ale myslím, že když jsme tak dobře začali, proč na titul nemyslet. Nechci samozřejmě nic zakřiknout, ale já mám vždycky nejvyšší cíle. Kdyby se titul povedl, byl bych moc šťastný. Vyhrál bych třetí titul ve třetí zemi.

Kluci jsou neskutečně přátelští. Nikdy jsem se nesetkal s tím, aby mi trenér po příchodu do nového klubu řekl, že se na mě noví spoluhráči těší. Říkali mu v kabině, že jsou moc rádi, že přiletím a pomůžu jim.

Rozumím, ale tady to tak prostě je. Kabina je tady vážně vynikající. Se všemi spoluhráči i realizačním týmem jsme si s Kudym lidsky sedli. Všechno je tak, jak má být, jsme v klubu moc spokojení. Nechci nic zakřiknout, ale Persija je nejlepší destinace, kde jsem zatím měl možnost hrát fotbal.

Nedávno měla mladší dcera třetí narozeniny, pozval jsem na oslavu několik kluků. Dorazili s dětmi, bylo to moc fajn.

Netýkal se vás poslední sraz reprezentace, která na konci září uzavřela boje v elitní Lize národů. Věříte, že se do národního týmu vrátíte?

Je mi teprve devětadvacet, věřím, že dveře do reprezentace zavřené nemám. Trenér Šilhavý ví, co ode mě může očekávat. Pokud bude chtít, jsem mu k dispozici. Sednu na letadlo a moc rád dorazím. Je mi jedno, že poletím přes půl světa. Reprezentace pro mě byla a je úplně nejvíc.

Bohužel. Chtěl bych, aby se konečně začalo hrát a já mohl zase dávat góly. Cítím, že formu mám, jsem na návrat do reprezentace připravený. Rozhodně nic v tomto směru nebalím, naopak. Chci střílet branky pro Persiji, ale zároveň také pro to, abych se vrátil do reprezentace.