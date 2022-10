Zlatý míč pro Benzemu! Útočník Realu Madrid je nejlepším fotbalistou světa

Největší úspěchy: 5x vítěz Ligy mistrů (2014, 2016-18, 2022), 4x vítěz MS klubů (2014, 2016-18), 4x vítěz Superpoháru UEFA (2014, 2016-17, 2022); 4x vítěz francouzské ligy (2005-08), 4x vítěz španělské ligy (2012, 2017, 2020, 2022); vítěz Francouzského poháru 2008; 2x vítěz Španělského poháru (2011, 2014); zlato z ME do 17 let 2004