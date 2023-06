Zmlácený a na dně. Zabiju se! Bývalá česká fotbalová hvězda lítá v dalším průšvihu

Měl před sebou hvězdnou kariéru. Nebo aspoň tak mu to většina fotbalových expertů i fanoušků předpovídala. Když Martin Fenin získal v roce 2007 na mistrovství světa hráčů do 20 let stříbrnou medaili, fotbalový svět před ním otevřel dveře dokořán. To vše je však dávná minulost. Po řadě eskapád se dnes 36letý fotbalista topí v řadě problémů. A do jeho smutné sbírky přibyl další...

Článek Bylo mu dvacet let, na krku mu visela stříbrná medaile z MS a před sebou měl v té době ještě teplický útočník čerstvě podepsanou smlouvu s bundesligovým Eintrachtem Frankfurt. Hned ve svém prvním bundesligovém zápase navíc Martin Fenin okouzlil fotbalový svět hattrickem a nikdo nepochyboval: Zrodila se nová hvězda. Prakticky tímto momentem však nabrala Feninova kariéra strmý směr dolů. A negativní kurz už český útočník, který šestnáctkrát navlékl přes hlavu dres seniorského národního týmu, změnit nedokázal. Během angažmá v Energii Chotěbuz utrpěl po pádu z okna těžké zranění s krvácením do mozku, po návratu domů kvůli psychickým problémům podstoupil léčbu. Následovala epizodní působení ve Slavii, Teplicích a několika dalších klubech, než se jeho kariéra definitivně uzavřela v roce 2018 v druholigovém Varnsdorfu. To vše provázely různé alkoholové epizody a skandály. MMA Feninův soupeř do klece: Už se dostává na hranici 120 kg, trénink bere jako mučení Kdysi hvězdný fotbalista se tak pokusil na zašlou slávu navázat mezi borci v prestižní MMA organizaci Oktagon, kde se chystal na svůj první velký souboj. Nad ním však po posledním incidentu ´visí otazník. Bývalý útočník národního týmu totiž podle informací Blesk.cz znovu neodolal alkoholu a v centru hlavního města se řádně opil. "Opilý volal manželce, že se zabije," potvrdil pro Blesk jeden ze svědků. Fenin nakonec skončil v rukou policie, která ho po několika hodinách propustila. Fotbalista byl krátce nato viděn na pražském letišti, kde se chystal na večerní let do Barcelony. Že se alkoholový dýchánek neobešel bez následků, však svědčí i značně potlučený a poškrábaný Feninův obličej. Proč Fenin do Španělska odletěl a kdy chystá případný návrat, je otázkou... MMA Feninova proměna pokračuje, už dostává i rány. Zatím bez krve, usmívá se