Zpátky na vrchol? Za velké podpory fanoušků a se zvučnými jmény se formuje nová Viktorka, postup má být jen první metou

Návrat mezi profesionály, to je jasný cíl Viktorie Žižkov pro tuto sezonu. K postupu mají pomoci zkušené posily z nejvyšší soutěže v čele s Václavem Kadlecem a také 69letý trenér Václav Kotal, který ještě před dvěma lety slavil se Spartou zisk domácího poháru. „Když přišla Viktorka s nabídkou, plánem a projektem, jak by to mělo být, a viděl jsem ten tým, který se tam skládá, byla to pro mě pěkná vidina, že bych si eventuálně druhou první ligu mohl v Praze s nimi zahrát,“ líčí Milan Jirásek v pořadu Přímák na Sport.cz.

Tradiční pražský celek na začátku tisíciletí dokonce třikrát po sobě hrál pohár UEFA, jenže v minulém ročníku sestoupil do ČFL. Na Žižkově však neskládají zbraně, klub naopak získal jistotu dalších 30 let na svém stadionu, k němuž má i předkupní právo. Také ve třetí lize navíc chce zachovat profesionální podmínky, na které se povedlo nalákat hráče s ligovými zkušenostmi. Poslední velkou posilou je Václav Kadlec. Třicetiletý útočník se zkušenostmi z evropských pohárů se Spartou, bundesligy či národního týmu je zřejmě nejzvučnějším jménem na soupisce Pražanů. Ve Fortuna lize si zahráli také Michal Petráň, Michael Hönig, Václav Prošek a již zmíněný host Přímáku Milan Jirásek. Velkými zkušenostmi disponuje také duo Václav Kotal, Michal Šmarda. „Pan trenér Šmarda tam je každý den a pan Kotal je tam dejme tomu třikrát do týdne, kdy na to kouká z tribuny, dá na to svůj pohled, vypíchne nějaké věci, pak samozřejmě pomáhá s přípravou na zápas," popisuje specifický režim hráč Žižkova. A velkou zbraní „Viktorky" mají být i její fanoušci, kteří svůj klub podporují na třetiligové poměry v neobvykle vysokém počtu. „Ty návštěvnosti jsou překvapující, teď na posledním zápase bylo skoro patnáct set lidi, takže to si myslím, že na třetí ligu jen tak nikdo nemá," těší Jiráska. 30letý záložník, který naskočil do nejvyšší soutěže v dresu Sparty, přišel v létě pod vysílač rovnou z prvoligové Mladé Boleslavi. „Pro mě vidina toho, zvládnout to s Viktorkou a udělat s ní eventuálně jednou postup do první ligy, kdyby to rámcově nebylo za dlouho, je krásná vidina," netají se ambicemi. Více najdete v hlavním videu z pořadu Přímák. Celý pořad si také můžete přehrát jako podcast.