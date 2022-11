Zůstává u fotbalu a rád by pomáhal i Sigmě. To by tam ale museli být správní lidé, říká Ujfaluši

„Strašně mě to baví, naplňuje. Je to moc fajn. Myslím, že mám k tomu co říct a hlavně, pořád zůstávám ve fotbalovém světě. Chystám se už na světový šampionát v Kataru. Nikoliv přímo, ale v rámci studia při zápasech, které bude vysílat TV Nova," podotkl.

Jednoznačného favorita nemá. „Je jich hodně. Fakt nevím. Daří se Argentině. Konečně má vzadu lepší hráče, než měla historicky. Obrana jim vždycky dělala problémy. Fazónu má Messi. Je tu ale i Brazílie, která je extrémně silná, také Belgie, Holandsko, Německo. Škoda jen, že chybí Itálie. Přál bych to Messimu i Ronaldovi. Jsou to asi jejich poslední šampionáty," řekl Právu Ujafaluši před akcí v olomouckém obchodním centru Šantovka.

Tam mj. odpovídal na dotazy fanoušků a zahrál si i exhibiční duel s ovladačem ve hře FIFA, v němž si to rozdaly esportové týmy reprezentace a tamní Sigmy. „Zažil jsem to už v Praze na Slavii před utkáním Ligy národů s Portugalskem a bylo to úžasné. Je dobře, že něco takového se dělá, a i mimo hlavní město," prohlásil rodák z Rýmařova.

Bojkot reprezentační nominace ze strany předních tuzemských klubů je pro něj ale velkým zklamáním. „Za mé éry bylo nepředstavitelné, že by kluby svým hráčům zakazovaly nároďák, zvláště, když je před mistrovstvím světa a hráči si pak mohou odpočinout. MOL cup, kvůli kterému ten humbuk nastal, šlo přece klidně o týden odložit.

Na druhé straně, všechno špatné je k něčemu dobré. Šanci dostanou noví hráči, třeba Mojmír Chytil, který teď válí za Olomouc. Já jsem ho osobně zažil u reprezentační dvacítky, které jsem dělal patrona, ale tehdy nebyl po těžkém zranění kolene rozehraný, teprve se do toho dostával. Nyní je však v plné formě a překvapuje mě, jak skvěle dokáže podržet míč a také zakončit. Je to chytrý a na jeho věk už vyspělý hráč. Bohužel pro Sigmu, bude to zase jeden z těch kluků, co odejde jako nedávno Kryštof Daněk do Sparty," podotkl Ujfaluši.

Sigmu, odkud do světa velkého fotbalu vyrazil, sleduje, a pokud je zrovna v Olomouci, chodí i na její zápasy. „Hrají pěkný fotbal, začalo se jim dařit," pochvaluje si a jedním dechem dodává, že by rád klubu v nějaké roli pomáhal. „S určitou skupinou lidí jsme o tom uvažovali a musím říct, že by mě práce v Sigmě lákala. To ovšem jen tehdy, pokud by to tam vedli správní lidé. Takže momentálně to není reálné. Vím, že třeba spoustu sponzorů tam mohli mít, ale nejsou tam kvůli někomu," kroutil hlavou. Do podrobností však zacházet nechtěl.

V kontaktu je i se zahraničními kluby, v nichž jako hráč působil. „Zrovna před pár dny jsem byl v Madridu na utkání Atlétika s Leverkusenem. Po Novém roce se zase chystám s bráchou a dcerou do Hamburku, 29. ledna hned na první jejich zápas po zimní přestávce, abych holce ukázal, kde jsem hrál," prozradil.