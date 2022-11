Bývalý sudí Julínek se veřejně zastal garanta VAR

Šéf Komise rozhodčích v pondělním pořadu na O2 TV prohlásil, že mu vadí určitá dvojkolejnost ohledně videa. Muže k videu totiž pro ligové zápasy nasazuje a případně trestá Příhodova komise, jejímž členem Beneš není. „Chceme si vzít VAR pod sebe. V létě jsem poslal člověka do Madridu, kde se musí proškolit, dělá se to jednou ročně. On je schopný převzít VAR v Česku od pana Beneše, my se na tom musíme domluvit s FAČR a LFA," požaduje Příhoda.

Tvrdí, že rozhodčí na trávníku udělali pod jeho vedením posun správným směrem, leč VAR podle něj nefunguje, jak by měl a je třeba udělat opatření. Pokud se věci nezmění tak, jak si představuje, pohrozil Příhoda, že se obejde bez pomoci u videa. „Kdyby tomu tak nebylo, tak se VAR úplně zbavíme a nebudu sem chodit, ať tady místo mě sedí člověk, který je zodpovědný. Když bude pod námi a stejně to nepůjde, tak pak ať přijde někdo jiný...," zdůraznil ve studiu TIKI-TAKA. A co na to Julínek?

Po včerejším televizním pořadu, se musím zastat Michala Beneše. Za mého působení pod současnou KR byly herní situace (kdy intervenovat a kdy ne) rozebírány a řešeny na seminářích se členy současné KR. Nepředpokládám, že je to nyní jinak. 🙄🙄🤷‍♂️🤷‍♂️ — Pavel Julínek (@PavelJulinek) November 8, 2022

Na sociálních sítích jste uvedl, že se musíte zastat Michala Beneše, na jehož hlavu padla kritika od Radka Příhody. Zjevně situaci vnímáte jinak než šéf Komise rozhodčích, v čem?

Po shlédnutí televizního pořadu jsem se vyjádřil na sociální síti. V pořadu to vyznělo tak, že za chyby VAR při utkáních může právě jen garant Michal Beneš. Je jednoduché vše hodit na jednoho člověka, ale musím říct, že semináře, kde se řešily jednotlivé herní situace z utkání, vedli členové Komise rozhodčích. Ti nám říkali, co je na intervenci a co ne. Diskusi s rozhodčími vedli členové Komise rozhodčích.

Hostem pořadu TIKI-TAKA byl šéf komise rozhodčích Radek Příhoda. Co by změnil na fungování VAR.Video : O2 TV Sport

Můžete konkrétně popsat, jak probíhaly semináře ohledně VAR?

Semináře probíhaly tak, že byly vybrány herní situace z předešlých kol a byla diskuse. Vždy byl někdo vyvolán a měl říct názor na situaci. Na závěr KR řekla její řešení a od toho se VAR i rozhodčí měli odrážet.

Radek Příhoda by rád měl u systému VAR svého člověka, který by Michala Beneše nahradil. Vše podpořil výhružkou, že jinak se liga obejde bez systému VAR, co na to říkáte?

V momentální situaci si nedokážu představit, že by někteří rozhodčí rozhodovali utkání F:L bez VAR. Z vlastní zkušenosti si myslím, že někteří rozhodčí nechávají svoje rozhodnutí alibisticky na VAR. Připadá mi, že mají strach udělat rozhodnutí na hrací ploše.

Sám jste na sociálních sítích upozornil, že jsou takřka identické situace hodnoceny rozdílně. Překládám si to správně, že spíš vidíte problém v Příhodově komisi a jejích verdiktech?

Za mě, a dle reakcí jak bývalých, tak současných rozhodčích, to byly totožné situace v utkání v březnu a minulý týden. Překvapilo mě, že Komise rozhodčích vyhodnotila každou situaci jinak.

Nějaký problém ale minimálně při spolupráci sudího na hřišti a experta u videa existuje, nemyslíte?

To si rozhodně nemyslím. Spíš je chyba, že nemají sjednocené verdikty k herním situacím.

Dění ve fotbale dál sledujete a komentujete. Co na výkony svých kolegů v nejvyšší soutěži říkáte?

Víte, když VAR u nás začal a rozhodčí na hřišti udělal chybu a VAR jej opravil, automaticky rozhodčí dostal stop na další kolo nebo kola. Kdyby se takto postupovalo dnes měl by za dvě kola obsazovací úsek problém s počtem rozhodčích, kteří by byli bez trestu. Ale jsou výjimky, byť minimum, které si drží výkonnost.

Radek Příhoda v pořadu na O2 TV řekl, že je jeho situace složitá v tom, že se musí obejít bez třiceti rozhodčích, kteří v době jeho působení ukončili z nejrůznějších důvodů činnost. Jedním z nich jste byl i vy. Mohu se zeptat proč?

Když to shrnu, necítil jsem podporu Komise rozhodčích.

Můžete být konkrétnější?

Dám jeden příklad. Volal jsem po mém posledním utkání jako VAR místopředsedovi Komise rozhodčích, kde jsme se bavili o situacích z utkání, kde on mi řekl, že jako VAR společně i s AVAR odvádíme dobré výkony během jarní části, ale že stačí jediná chyba a na všechny dobré výkony se zapomene. Po tomto rozhovoru jsem se rozhodl, že nechci dále fungovat pod vedením této Komise rozhodčích.

Tak proto jsem zahlédl vyjádření o tom, že jste se s šéfem Komise rozhodčích nerozešel v dobrém.

Já jsem takové vyjádření nedal, asi to udělal někdo jiný.

Komise rozhodčích váš konec měla okomentovat, ale nestalo se. Čím si to vysvětlujete?

Při poslední rozhovoru po mém ukončení, mně pan předseda s místopředsedou komise řekli, že to vydají později. Nevydali...

Šéf komise rozhodčích Radek Příhoda vystoupil v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV SportVideo : O2 TV Sport

Na fotbal stále nahlížíte jako rozhodčí, vadí vám, že se na ně valí tolik kritiky?

Samozřejmě, že vadí. Ale musím připustit, že často je kritika oprávněná.

Co může nastalou situaci podle vás zlepšit?