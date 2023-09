Penalty? Na druhé straně by se stoprocentně pískaly, čertil se Svědík po debaklu na Spartě

Fotogalerie +4

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po utkání?

Musíme spolknout hořkou pilulku v podobě zasloužené prohry 0:5. Když to vezmu postupně, jedna věc je brzký inkasovaný gól, kterým jsme Spartu dostali do psychické pohody. Další pramenily z našeho špatného chování po ztrátě míče. Ať už to bylo ve středu pole, nebo před šestnáctkou.

Hlavně v úvodu příliš nefungovala ani výstavba hry…

Prvních třicet minut jsme všechny balony dávali Milanu Hečovi a on to jen kopal nahoru. Když to bylo 0:2, začali jsme trošku hrát. Ale rozdíl mezi námi a Spartou je i v efektivitě v zakončení. Do druhé půle jsme šli s tím, že chceme zastavit brankostroj. Ale viděli jste, že to vydržíme dvacet minut a Spartě nahrajeme na dva góly sami hrubými chybami v rozehrávce. A rozjetá Sparta je trestá. Naše šance jsme naopak nedokázali využít a byl z toho takový výsledek.

Viníte z výsledku i některé vynucené personální změny?

Nechci se vymlouvat, ale chyběli nám někteří klíčoví hráči. To je realita, proti Spartě je to znát. Příležitost dostali další hráči a my alespoň viděli, jak se s tím vypořádali a jak jsou na tom. Na tenhle zápas je třeba rychle zapomenout. Nemůžu z něj vypíchnout moc pozitivních věcí.

𝐊𝐎𝐍𝐄𝐂 | Z Letné si odvážíme porážku 0:5, když se dvakrát trefil Birmančevič, po jedné brance přidal Wiesner, Haraslín a Olatunji.#zaslovacko #acsfcs pic.twitter.com/ZZAQ7L7BID — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) September 17, 2023

Proč jste tedy nakonec ukázal na tuto sestavu?

Protože jsem musel. Začalo to Milanem Petrželou, včera se přidal Marek Havlík a dnes onemocněl i Standa Hoffmann. Poslední dva sice chtěli jít na lavičku, ale zasáhnout do utkání nemohli. Nějaká sestava byla ve středu a nějaké se z toho udělala dneska. Nebyl prostor pro souhru, součinnost, podobné věci.

Jak na tom tedy zmínění jsou?

U Hoffmanna jde o virózu. Havlík má lehce podvrtnutý kotník, u Milana Petržely je to snad něco lehčího, nějaká šlacha. Daníček se dlouho léčil po faulu (v 5. kole na hřišti Mladé Boleslavi jej sestřelil Benson Sakala, pozn. red).

V prvním poločase navíc došlo i ke zranění Ondřeje Mihálika. Nezaváněl střet, po němž musel nakonec střídat, i pokutovým kopem? Podobně jako například pád Merchase Doskiho v souboji s Tomášem Wiesnerem ve druhé půli.

Jsem přesvědčený o tom, že kdyby k těm situacím došlo na druhé straně, minimálně jedna penalta bude. Ale to už si musí vyhodnotit jiní. Za mě byly ve druhém poločase dva penaltové zákroky, které se daly písknout. Doski se dostával před hráče, který ani nevěděl, kde je balon a držel ho rukama. Bylo nám řečeno, že to je málo. Já jsem si stoprocentně jistý, že na druhé straně by to byla penalta. Ale tohle nám zápas neprohrálo.

Působíte navenek s prohrou až překvapivě smířeně…