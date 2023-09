Peněžní podpora prostředníků mezi fanoušky a kluby? I tu slibuje nový projekt LFA

Lidé, zastávající pozici SLO, fungují jako jakýsi prostředník mezi vedeními ligových celků a fotbalovými příznivci. Ve zkratce mají za úkol naslouchat fanouškům a předávat jejich názory či podněty jednotlivým klubům a také komunikovat rozhodnutí v opačném gardu. Historie role SLO sahá do 90. let minulého století, kdy vznikla v Německu, a nyní je její existence zanesena mezi licenční požadavky klubů účastnících se soutěží UEFA.

Zmíněný Projekt SLO 2023 by měl zvýšit váhu stejnojmenné pozice, a v budoucnosti dokonce dosáhnout její profesionalizace za využití finančních prostředků přímo z rozpočtu LFA. Dále by měl prostředníky mezi fanoušky a kluby vzdělávat za pomocí pravidelných školení či stáží a výhledově zakomponovat roli SLO do tuzemských fotbalových stanov.