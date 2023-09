Velkolepá chorea, úžasné návštěvy. Touha po kultivaci ligového fotbalu přináší ovoce

Enormní zájem diváků o kopanou by se tedy dal považovat za ocenění všech zúčastněných stran. Začít ale musíme u samotných fanoušků, jejichž připravená chorea na tribunách obzvlášť baví. Jedním příkladem za všechny může být například duel pátého kola Fortuna ligy Slavie Praha s Baníkem Ostrava. Sešívaní vyrukovali s obrovskou plachtou přes dvě celé tribuny s nápisem „Slavia proti všem,“ Chachaři pak s choreem s hláškou z filmu Pelíšky připomněli 55leté výročí invaze sovětských vojsk do tehdejšího Československa. K tomu oba tábory neustále a s řádnou hlasitostí podporovaly své favority. Prostě paráda.

„Vnímáme to jako odraz dlouhodobé práce, která se v Česku daří kolem fotbalu dělat jak LFA, tak klubům ve všech oblastech: herní, marketingové, komunikační či prací s fanoušky,“ komentoval vysoký zájem o ligu Hajný. „Výraznými v této oblasti jsou především velké kluby, ale to, že se do oblastí marketingu a PR nebojí týmy investovat, je patrné v rámci celé Fortuna ligy. Vypíchnout lze práci Hradce Králové, jenž skvěle využívá faktoru nového stadionu, nebo Teplic, kterým se povedl rebranding,“ chválil marketingový ředitel LFA.

DĚ - KU - JE - ME za to, co jsme včera společně dokázali. Věříme, že se Vám výjezd podzimu líbil stejně jako nám. pic.twitter.com/MDtQpITkRK

Je to neuvěřitelné, ale od 24. června jsme do teď prodali více než 2x tolik dresů než za celý ročník 2022/23 a reálně hrozí, že během pár týdnů bude kompletně vyprodáno a zůstane nám jen skladová zásoba pro A mužstvo, aby měli hráči v čem dohrát sezónu 🤯 https://t.co/BMXg4dopOV

Podobně to ale začínají mít i ostatní kluby, což je jen a jen dobře. Čím dál větší důležitost navíc nese i ochota připravit co nejlepší podmínky pro hostující příznivce, kteří danou vstřícnost pak pochopitelně ocení. Ať už se jedná o poskytnutí (při dostatečném zájmu) větší části stadionu, než je vymezený sektor, nebo logistická vylepšení. „Když přijede velký tábor hostů, o který je dobře postaráno, ten tábor to fotbalu jako takovému to vrátí skvělou kulisou. Plné tribuny ženou dopředu všechny,“ má jasno Daniel Peterka, který ve Spartě Praha působí coby brand manager a také SLO (supporter liaison officer, tedy jakási spojka mezi klubem a fanoušky).