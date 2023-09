Pikantní boj. Sparta se o libereckého Červa přetahuje se Slavií

„Dnes jsme byli v souladu se smluvním ujednáním informováni FC Slovan Liberec o nabídce na hráče na jeho přestup do třetího klubu s tím, že hráč zůstane na hostování v libereckém klubu. SK Slavia Praha využije příslušných smluvních mechanismů mezi oběma kluby na zpětný odkup hráče,“ napsal záhy na sociální síť X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. V praxi by to mělo znamenat, že pokud Slavia dorovná nabídku svého konkurenta, Červ se stane opět jejím hráčem.

Přestup Červa do Sparty by byl velmi pikantní nejen vzhledem k minulosti emotivního fotbalisty, ale i poslednímu zápasu Letenských v Liberci. „Zhyň, bídný červe,“ napsal na sociální síti například po utkání známý herec a fanoušek Sparty David Novotný. Sparťany nasupila Červova reakce po zákroku Purzitidise na kapitána Krejčího, na něhož si Červ slovně vyšlápl.

I proto se čekal spíš jeho návrat do Edenu. „Lukáš je mladý, nadějný hráč, člen reprezentace do 21 let, který teď v Liberci pravidelně hraje. Málo hráčů je takhle emoční jako on. Tým dokáže vyburcovat, strhnout ho k výkonu. Podle našich reakcí byl pro nás nejnepříjemnějším hráčem na hřišti, výkonem i zdravou agresivitou. Ukázal se v tom nejlepším světle. Pro nás je jedině dobře, že kluci jako on sbírají zkušenosti v takových zápasech a o to víc jsou pro nás použitelní v budoucnu, aby nahradili hráče, kteří ze Slavie jednou odejdou,“ prohlásil na Červovu adresu letos v březnu po zápase Slavie pod Ještědem její kouč Jindřich Trpišovský.