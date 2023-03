Plzeň má šanci s Bohemkou, jen když nebude čekat na vápně, říká expert

Plzeň rozhodně nečeká nic lehkého, i když doma s nedělním sokem neprohrála od roku 1996. Pražané praktikují tvrdou a rychlou hru, která by Západočechům v současné formě mohla dělat problémy. Na otázku, jak by se Plzeň měla v nadcházejícím souboji zachovat, odpovídá Neumann jasně. „Musí na ně vletět. Nemohou čekat na vápně, jestli dají nějaký gól z rohu, a pak to ubrání... Musí hrát dopředu," apeluje novinář a dodává, že kouč Viktorie Michal Bílek s asistentem Pavlem Horváthem jsou zkušení a tým dokáží dobře připravit.

Siegl plzeňským fotbalistům věří. To, že je tým v krizi, nepovažuje za nějakou senzaci. Během sezony se může dostat do úzkých kterékoliv z mužstev. „Viděli jsme to u Sparty, která se zvedla, pak to potkalo Slavii, teď to má Plzeň. Vždy přijde období, kdy se vám nedaří. Nemůžete vyhrát všechno," konstatuje čtyřnásobný král střelců české nejvyšší soutěže a dodává, že Plzeň má na to soupeře z hlavního města v neděli porazit.