Po bratrovražedném souboji v Lize mistrů slaví Pařížan. Sourozenci splnili přání maminky

A o emoce se podělil v pozápasovém rozhovoru. „Je to něco neuvěřitelného. Po každém gólu cítíte, jak moc to pro lidi znamená. Neumím to popsat, jsou to vážně jedinečné pocity,“ radoval se mladičký Francouz, který navíc před oběma asistencemi využil svých schopností a pěkných pár metrů prodribloval s míčem na kopačkách. „Upřímně si ani úplně neuvědomuji, co na hřišti dělám. Spíše si jen užívám to, s jak kvalitními spoluhráči mám možnost nastupovat,“ skromně pravil Zaire-Emery.