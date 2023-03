Pocta pro Messiho. Socha v životní velikosti bude stát vedle dalších legend

„Nikdy jsem o tomhle momentu nesnil ani nepřemýšlel," řekl Messi během ceremoniálu. „Když jsem byl malý, chtěl jsem se stát profesionálním fotbalistou a dělat to, co jsem v životě vždycky miloval. Ušel jsem velmi dlouhou cestu, musel jsem učinit mnoho rozhodnutí a přijmout řadu porážek. Vždycky jsem se ale díval dopředu a šel si za vítězstvím. A to je to nejdůležitější. Člověk musí bojovat za své sny a věřit, že všechno je možné," pokračoval Messi, který Argentinu dovedl ke světovému titulu po dlouhých 36 letech.