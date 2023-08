Fotbalová kometa z Řepišť uhasíná. Mecenáš skončil, vedení klubu jej obvinilo z hulvátství

„Řepiště už nevedu, skončil jsem den před zápasem, kdy to přebrala paní Kišová (předsedkyně TJ Řepiště Kateřina Kišová). Další dění v klubu už se mě netýká. Ale nechci to rozebírat, tohle je věc někoho jiného. V Řepištích jsem trénoval, ale už to skončilo," řekl bývalý fotbalista Zavadil.