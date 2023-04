Zápotočný po vyřazení: Na kdyby se nehraje, Sparta ukázala formu. Vyloučení už budeme muset řešit

V pohárovém osmifinále jste v pohodě vyřadili Hradec Králové a ve čtvrtfinále jste porazili Brno, ovšem rozjetá Sparta vás zastavila. Čím to?

Ukázala formu, kvalitu i efektivitu. Rozhodl už první gól na konci první půle. Bylo by to možná trochu jiné, kdyby Roman Potočný proměnil svoji tutovku za stavu 0:0, ale to jsou jen kdyby. Jsem smutný.

Co tenhle zápas pro vás znamenal v kontextu celé sezony?

Nebrali jsme ho na lehkou váhu a chtěli jsme postoupit do finále, pro Dynamo by to byl historický úspěch. Na Spartě jsem hrával a dneska přišlo 11 tisíc lidí, užili jsme si to. Teď je ale konec, jsme hlavou zpátky v lize a jdeme dál. Potřebujeme se zachránit a dobře se připravit na nedělní domácí utkání s Teplicemi. Ve čtvrtek nás čeká klasický pozápasový trénink, pojedeme ve stejném režimu jako každý týden.

KONEC | Naše pouť letošním ročníkem MOL Cupu končí v semifinále na Letné. ⌛️#molcup #acsceb pic.twitter.com/cKULGdULn4 — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) April 5, 2023

Ještě k pohárovému semifinále: co říkáte na to, že jste po vyloučení kapitána Martina Králika v nastavení druhé půle znovu dohrávali v deseti? Pro Dynamo to byla už devátá červená karta v sezoně.

Jednoznačně nesmyslný zákrok. Je neakceptovatelné, abychom měli tolik červených karet. Jsem z toho rozladěn, interně si to vyhodnotíme. Už v minulém zápase ve Zlíně přišla červená karta ve třicáté vteřině, tohle prostě nejde. V lize hrajeme o sestup, jsem naštvaný na Havla (červená karta ve Zlíně) i na Králika. Jsou to nejzkušenější hráči a opory Budějovic, budeme si muset s nimi rázně pohovořit.

Dá se čekat, že Králik bude minimálně v jednom zápase chybět. Jak zásadní ztráta to pro vás je?

Je to velká ztráta, ale mladý Čoudek dneska zahrál zajímavě a doufám, že Havel dostane za blbost ve Zlíně stopku jen na jeden zápas. Uvidíme, disciplinárka zasedá ve čtvrtek. Máme k dispozici i jiné hráče a věřím, že zápas s Teplicemi zvládneme. Vůbec nemám strach.

Když jste zmínil osmnáctiletého stopera Ondřeje Čoudka, potěšil vás?

Z výkonu našich mladých si odnáším pozitivní dojmy. Čoudek to zvládl neskutečně, je to mládežnický reprezentant a proti Spartě náš nejlepší hráč. Jsem za něj rád a dokážu říct, že v příštím zápase stoprocentně bude hrát.

A co další teenager, devatenáctiletý útočník Libor Bastl? Hrál svůj první ostrý zápas za áčko a neztratil se.