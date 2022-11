Je to pohádka, zářil kouč Vyškova Trousil po vyřazení Zlína. Převezme Ševce zkušený Rada?

„Tou chybou jsme se porazili sami. Byl to vyrovnaný zápas, v němž jsme si vytvořili dost šancí. Bohužel jsme žádnou neproměnili," posteskl si zklamaný Vít Vrtělka, který zaskočil v roli hlavního kouče Ševců za odvolaného Jana Jelínka.

Prozradil, že se snažil mužstvo po nedělním čtyřgólovém debaklu od Slavie především povzbudit. „Chtělo to zmobilizovat aspoň poslední zbytky sebedůvěry. Podle výsledku se nám to nepovedlo. Zbytečná ztráta míče v závěru střetnutí to bohužel demonstruje," říkal Vrtělka.

Kapitán Ševců Václav Procházka vzal chybu na sebe. „Byla to rozehrávka mezi stopery. Já o tom hráči nevěděl," uvedl na adresu vyškovského rychlíka Alegueho, který následné sólo zakončil vítěznou trefou. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, avšak postupně jsme se začali utápět ve stejných nedostatcích jako poslední dobou v ligových duelech. Byla to nevydařená tečka za nepovedeným podzimem," přemítal rozčarovaný Procházka, jehož mužstvo přezimuje v tabulce nejvyšší soutěže na předposlední příčce.

Vyškovský trenér Jan Trousil naopak netajil po triumfu nad favoritem obrovské nadšení. „Je to pohádka. Po podzimní části druhé ligy jsme na druhém místě a po Jablonci jsme poslali ven z poháru už druhý tým nejvyšší soutěže. A to jsme hráli zase venku. Alegue to provedl v závěru střetnutí parádně," pochválil autora rozhodující branky.

Postup přes Zlín považuje za zasloužený. „Vytvořili jsme si víc stoprocentních šancí. Domácí měli herně navrch jen v asi desetiminutové pasáži ve druhé půli. Namotivoval jsem kluky výroky Zlíňanů, že si chtějí vítězstvím nad námi vylepšit náladu. Jsem na svůj tým hrdý," tvrdil Trousil, jehož celek si na jaře zahraje čtvrtfinále MOL Cupu.