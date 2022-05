Jedno mužstvo bude slavné, druhému zbydou oči pro pláč, ví kouč Sparty Vrba před pohárovým finále proti Slovácku

Pohárové finále vnímá jako jedno z nejdůležitějších utkání v sezoně. „Po něm bude jedno mužstvo slavné, druhému zbydou oči pro pláč. Slovácko má výhodu domácího prostředí a bude těžkým soupeřem, což dokazuje v lize i v poháru. Nám už ale v sezoně některé klíčové zápasy vyšly a věříme si i tentokrát. Přijeli jsme do Hradiště vyhrát," tvrdí.

Vrba prozradil, že si v poslední době nevolal se středopolařem Slovácka Milanem Petrželou, s nímž má z doby společného působení v Plzni nadstandardní vztahy. „Vím, že Milan nebyl v posledním ligovém utkání v základní sestavě. Nepřipadlo mi ale vhodné, abychom spolu hovořili před tak důležitým zápasem. Ale klidně si zavoláme po utkání. Nebo ho rozebereme u malého piva," konstatoval a dodal, že by se tomu nebránil.

Podle sparťanského obránce Dávida Hancka už Letenští hodili remízový duel s Hradcem za hlavy. „Zanalyzovali jsme si chyby a teď už se stoprocentně koncentrujeme na pohár. Věříme, že jsme na finále se Slováckem dobře připraveni. Čeká nás mimořádně důležité utkání, které se nedá srovnat s běžným ligovým střetnutím. Všichni víme, o co hrajeme, a moc se už těšíme. Bylo by krásné zvednout pohár nad hlavu," svěřil se. Moc se mu nelíbí, že se bitva o cennou trofej odehraje na hřišti jednoho z finalistů. „Myslím, že skoro nikde v Evropě to takhle není," domnívá se.