RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Defenzivní Plzeň? Mourinho takhle vyhrál Ligu mistrů

Do konce ligy hraje každý z týmů o devět bodů, Slavii s Plzní čekají zápasy se Spartou, Viktorka se utká i s Hradcem, který neprohrál ani s jedním pražským S. Proto si myslím, že je bitva o titul pořád otevřená. Slavia si šla ve šlágru za vítězstvím, ale úspěch slavila plzeňská defenziva. Jen ji vysunula výš než v posledním vzájemném utkání. Viktorka taky dobře zavírala kraje, Bah ani Oscar se nedostali do hry, stejně tak Lingr. Za ním běhal plzeňský Havel jako pejsek.

Někdo se na Plzeň zlobí, ale prostě je to tak, že trenér Bílek ušil taktiku svému týmu na míru. Mourinho takhle vyhrál i Ligu mistrů. Pochopitelně ofenzivní fotbal v podání Slavie je koukatelnější. Ale podívejte se na tabulku. Vede Plzeň, její hra je účelná a dělá body. Fanoušci Slavie se možná zlobí na útočníka Tecla, který nedal tutovku. Já to ale dělat nebudu. On dobře ví, kde udělal chybu. Pořád si ale stojím za tím, že pro Slavii má obrovskou cenu.

Má Jaroslav Zelený na Spartu? Odpovídá Petr Rada v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Hodně se taky mluví o rozhodčích. Oba celky se cítí ukřivděně kvůli penaltám, ale v kontextu celého zápasu jsem tam nic extra neviděl, že by sudí něco otáčel. Co se týče penalty pro Slavii, byla nařízena na základě komunikace s VAR. Já si toho zákroku na první dobrou také nevšiml. A penalta pro Plzeň? V první chvíli jsem si říkal, že je to faul. Rozhodčí to i po zápase vysvětlil. Jediné, co bych mu mohl vyčíst, že se nešel u té situace také podívat na video. Možná i proto se Slavia může cítit trochu ukřivděně.

Pochválit musím po týdnu zase Hradec. Hraje s čistou hlavou a bere body favoritům. Dokázal to i na Spartě, která se od zápasu v Olomouci trápí. Trenér Vrba byl po utkání skleslý, až mi přišel hodně rezignovaný. Ve Spartě to ale není o trenérovi, problém má klub. Teď přitom Letenské čeká finále poháru a já věřím, že trenér Vrba potvrdí, že je to stratég, který takové zápasy umí s týmem zvládnout. Pokud to nedokáže, asi bude na stole i otázka jeho pokračování v klubu.

Uvidíme, zda bude na Slovácku, které se na zápas těší a bude se hrát před vyprodaným hledištěm, k dispozici Hložek. I kdyby nebyl, je to jeden hráč, Sparta musí umět takovou ztrátu nahradit.

Nikomu nevadí, že šéf Plzně řídí od lajny rozhodčí, vadí Petru Radovi.Video : Sport.cz

Čeká nás tedy hodně nabitý program a já věřím, že se mají fanoušci na co těšit. Pohárovou bitvou to ve středu začne a o víkendu se jistě zase budou v lize dít velké věci. Vždyť Sparta jede do Plzně a v neděli večer může být v tabulce zase všechno jinak. Tak se těšte a hurá na stadiony.