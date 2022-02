Měli jsme štěstí, ale splnili jsme cíl, a tak jsme spokojeni, liboval si kouč Slovácka Svědík

Tři minuty před koncem základní hrací doby mohli rozhodnout, ale gólman Nguyen byl proti a Gonzálezovi chytil penaltu. Další pak neproměnil na začátku prodloužení hostující Daníček. Gól tak nepadl ani v prodloužení a pak dál úřadoval famózní Nguyen. Zlikvidoval další dva pokutové kopy. Slovácko na ně vyhrálo 4:2 a radovalo se z postupu do semifinále.

„Filip byl klíčovou postavou zápasu. Na postupu má lví podíl. Jsme za něj rádi. Byl to náš cíl a ten jsme splnili. jsme spokojeni," liboval si kouč Slovácka Martin Svědík.

Penalty jeho hráči před kláním v Olomouci netrénovali. „Udělali jsme to na podzim před evropským pohárem s bulharským Plovdivem a nepovedly se nám. Dnes jsme se hráčů na nic neptali, prostě jsme je určili a vyšlo to. Měli jsme při tom obrovské štěstí, především Vecheta a Daníček, ale to k tomu patří. Musíte ho mít. Je to pak o psychice, hlavě. Jak jsme štěstí s Plovdivem neměli, dnes jsme si ho zase vybrali," uvedl trenér týmu z Uherského Hradiště.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Florent Poulolo a Václav Jemelka z Olomouce.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Olomoučtí naopak pokutové kopy nacvičovali. „Včera na tréninku, a vypadalo to jako dnes v zápase. Asi to byl určitý signál. Nemá smysl to ale teď už rozebírat. Soupeř v tom byl prostě preciznější, úspěšnější," uvedl lodivod Sigmy Václav Jílek.

Vyřazení ho ale mrzelo. „Nebyli jsme daleko od postupu. První poločas byl z naší strany velmi špatný, málo pohybu, málo kvality. Neměli jsme druhé balóny, soupeř hrál jako my jednoduše, přechodová fáze vázla. Hráli jsme to dozadu, navíc pomalu. Takže z obou stran strašně malá nebezpečnost. Po přestávce, s příchodem Daňka, jsme šli nahoru a byli lepším týmem. Ve finální fázi jsme však slibné situace nedotáhli. Když se nám jedna z mála povedla, a byla z toho penalta, neproměnili jsme ji. Kdyby ano, tak slavíme, jsme šťastní a dodalo by nám to soustu energie do dalších zápasů. Bohužel," litoval Jílek.

Svědík uznal, že zápas byl z celkového pohledu vyrovnaný. „Přežili jsme penaltu, pak jsme další nedali my. No a rozluštila to penaltová loterie," podotkl.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Lukáš Sadílek ze Slovácka a Radim Breite z Olomouce.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Výkon jeho svěřenců ho nenadchl, vyzvedl však defenzívu, v níž kvůli marodce musel udělat tři změny. „Byl jsem mile překvapený, jak to kluci, co v obraně nastoupili, zvládli. Udrželi nulu, a to je oproti přípravě, kdy jsme dostávali hodně branek, plus. V dostupování jsem zase poznával to nepříjemné, agresivní mužstvo," chválil Svědík.

Pro semifinále „vysněného" soupeře nemá. „Chcete-li pohár vyhrát, musíte porazit všechny," zdůraznil pragmaticky. Momentálně ale stejně více myslí na nedělní duel se Slavií, který bude v lize na jaře pro jeho tým premiérový. „Slavie má obrovskou kvalitu. Prohra s Karvinou byla výjimečná. Myslím, že se jim to nebude opakovat. Určitě udělají všechno proto, aby šli za titulem. Jsou pořád největším favoritem soutěže," zdůraznil.