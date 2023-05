Mlžení kolem zraněných. Priske před finále se Slavií: Vítězství určitě nakopne

Jak vnímáte, že mezi nedělním koncem základní části ligy a finále MOL Cupu je relativně malá pauza?

Každý ví, že zápas je zítra, kalendář je známý dlouho dopředu. Musíme být připraveni. To, že je pauza tak krátká, je realita. Nevím, jestli je to v Česku běžné, ale v Dánsku je finále tradičně dáváno na podobný nebo totožný termín. Hráči jsou připraveni, naše práce je získat pohár.

Boj o pohár se se blíží 🔜 🏆 🏟️ epet ARENA 📺 @sportCT pic.twitter.com/nxgaBuCHA5 — MOL Cup (@MOL_Cup) April 29, 2023

Neubírá duelu trochu váhu, že vzhledem k vývoji ligy odpadá pro vítěze výhoda nasazení do evropských pohárů a o to hlavní se Sparta se Slavií utkají v nadstavbě?

Je to velký zápas, finále poháru. Vynaložili jsme hodně úsilí, abychom se do něj dostali. Nic se nemění na našich ambicích, chceme získat trofej. Zápasu ještě přidává, že se hraje další derby. Naše práce je, abychom se soustředili jen na fotbal a to, co se děje na hřišti.

Hraje podle vás roli, že jste v neděli uspěli v Liberci, zatímco Slavia jen doma remizovala s Hradcem Králové?

Nevím, jestli je to pro nás výhoda. V Liberci jsme mohli podat lepší výkon, ale v závěru jsme ukázali mentální sílu a dokázali duel vyhrál. Nebylo to poprvé, co jsme se dokázali vrátit do utkání. Doufám, že nás to povzbudí a nakopne, ale zítra to bude nový zápas a musíme předvést to nejlepší. Připravenost a naladění týmu je dobré.

Určitě vás těší, že se nastoupíte doma, i když v ochozech bude stejně fanoušků obou celků.

Těžko říct, nakolik pro nás bude domácí prostředí výhoda. Budeme mít lepší naladění, když půjdeme na hřiště, že zdejší prostředí moc dobře známe. Na tribunách to bude jiné, bude zde hodně fanoušků soupeře. Opakuji, zápas bude úplně jiný, je to finále poháru.

Jak to vypadá s absencemi? Zraněný byl v poslední době například klíčový stoper Asger Sørensen.

Hráči jsou na tom dobře a dnech jich trénovalo 24 (úsměv).

V posledním derby, které na Letné skončilo 3:3, Slavia hodně zamíchala sestavou i rozestavením. Čekáte něco podobného?

Máme opravdu stejnou přípravu jako vždy, naši hráči jsou to nejdůležitější, na ně a náš výkon se soustředíme. Samozřejmě se budeme dívat na možnosti, s kým a v jaké formaci může Slavia nastoupit. Ale nebude to jiné než v jiných kláních.

Co musíte oproti nedávnému derby zlepšit?

Myslím, že i v první půli posledního střetnutí jsme kontrolovali hru, ale udělali hodně chyb v defenzivě. Musíme být schopni kontrolovat míč v ten správný moment a vybírat si ideální situace pro útok. Potřebujeme se držet našeho plánu, co nejvíce to půjde, tedy mimo jiné držet míč na zemi. Samozřejmě víme, že to bude hodně fyzicky náročný zápas, i pro Slavii je důležitý.

Bude triumf velkým povzbuzením do zbytku sezony?