RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Penaltová poprava ve prospěch Sparty. Jsou ale katy opravdu sudí? Buďme soudní

Z pohledu Sparty se penalty v její prospěch v posledních třech kolech nakupily a najednou všichni kopou kolem sebe. Neměl by si ale každý zamést před vlastním prahem a vzpomenout si na situace, které byly písknuté v jejich prospěch? A to platí pro každého, myslím to opravdu obecně a občas se každý cítí poškozený. Opravdu nikoho neobhajuji, chyby se stávaly, stávají a budou stávat. Jen nevěřím, že to sudí dělají schválně, jsou mladí a řídí těžké zápasy a zápasy jsou pro ně opravdu psychicky náročné, jelikož jde o hodně.

Když se podíváme na konec utkání v Liberci a penaltové situace u systému VAR, tak podkopnutí a došlap na nohu tam byly. Byla tam penalta z kategorie soft, které tedy nechceme vidět. Chápu, že kluby, proti kterým je taková penalta nařízena, se zlobí. Investice do klubů stojí velké peníze. Za sebe ale říkám, že bych nastavenou cestu neměnil. Stačí se podívat na to, že v současnosti probíhá soud s pány Berbrem a Rogozem, vzpomeňte si na dobu, jaká byla.

Viděl jsem komentář, že devadesátá léta jsou zpátky, ale tak to prostě není. Vezměte si, jak skvěle zvládl rozhodčí Černý derby Sparty se Slavií, jak ho všichni chválili. Nebo jsem já tak naivní? Možná ano, ale nedokážu si představit, že by dnes někdo z nich dělal z nějakého nekalého důvodu, vždyť to už by bylo úplně zvrácené.

Samozřejmě, že dal náboje kritikům majitel Sparty Křetínský, když zašel během utkání s Brnem do kabiny rozhodčích. Takže, když teď dostává Sparta naloženo, měl by si i on uvědomit svou chybu. A to je přesně ono, o čem mluvím. Chybují hráči, rozhodčí i funkcionáři a majitelé klubů. Neobhajuji chyby rozhodčích, dělají je a určitě i do budoucna dělat budou, stejně jako další zmíněné skupiny. Každý z těch současných kritiků by si měl jen zamést nejdříve před vlastním prahem.

Taky chci připomenout, že loni šla do nadstavby z první příčky Slavia a nezvládla to. Titul slavila Plzeň. V NHL vypadl hned v prvním kole play off suverénní vítěz základní části Boston. Takže třeba to tak může být i ve fotbale. Sparta tím prvním místem získala dvě výhody. Bude hrát s nejlepšími týmy v nadstavbě doma a v případě bodové shody na konci by brala titul, jelikož měla po základní části více bodů. Ale když se podíváte na úvodní kolo nadstavby, Slavia hraje doma s Bohemkou a Sparta jede na Hanou, kde to proti Olomouci bude mít těžké. Takže třeba hned po dalším víkendu může být všechno zase jinak. A do derby půjde možná první Slavia.

Ale nechci opomenout samotnou hru obou rivalů ve svých zápasech, Sparta nepodala dobrý výkon a ukazuje se, že co se týče šířky kádru, není tak silná jako Slavia a její vítězství bylo opravdu šťastné. Je i chybou Liberce, který podal jinak výborný výkon, že nerozhodl dřív. A Slavia si měla jednoznačně poradit s Hradcem i přesto, že se jí proti tomuto soupeři nedaří, ale pokud chce titul, měla by tyto zápasy zvládat. I když, jak jsem psal výše, nakonec to může Slavíi paradoxně pomoci.

Když to všechno shrnu, český fotbal se snaží o změnu, Komise rozhodčích pod vedením Radka Příhody se vydala nějakou cestou, dala šanci mladým sudím. Ano, udělají chyby, ale bez téhle změny se prostě dál neposuneme. Jen musí být úplně jasno, jaké penalty tedy chceme pískat a za co udělovat červené karty a za co ne. Pak řada problematických věcí odpadne. Všichni se každopádně můžeme těšit na napínavou nadstavbu plnou zajímavých utkání. Budou padat krásné góly, nenechte si je ujít, snažte se být pozitivní, jsme jenom lidé.