Naposledy ještě s Nedvědem! Sparta neporazila Slavii v poháru déle než 25 let

Start do jara ani jednomu z rivalů nevyšel. Sparta remizovala v Českých Budějovicích a Slavia dokonce doma přišla o vedení v lize šokující porážkou s poslední Karvinou. Dnešní 301. derby je předčasným pohárovým finále a jeho vítěz bude největším favoritem na celkový triumf, který obhajuje Slavia. V sázce je nejen postup, ale také sebevědomí, obě S mají vzhledem k účasti v Konferenční lize mimořádně nabitý únor.

„Je to derby a nikdo moc nerozlišuje, v jaké soutěži se hraje. Ať by byla jakákoliv, tak vzájemný zápas budou brát obě strany stejně prestižně a se stejným nábojem. Bude to stejné utkání jako ta předcházející," avizuje trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.