Poražení, pamatujte si ty hrozné pocity! Pohár je pro sparťany v tahu, tak aspoň titul

Sparťani ani po prohraném zápase nevynechali tradiční kolečko kolem dánského kouče. „Řekl nám, abychom si všichni dobře pamatovali tyhle hrozné pocity. Abychom už je nemuseli do konce sezony ani jednou zažít a v lize slavili my," prozrazuje Lukáš Sadílek poučení, které Priske hráčům nakázal.

„Jsou to hrozné pocity, protože jsme hráli doma před vlastními fanoušky. Strašně nás to mrzí, že tady slaví jiný tým," shoduje se Sadílek s Karabcem.

We are the champions. Slavia slaví na Letné zisk domácího poháruVideo : Sport.cz

„Asi rozhodl první gól. Oni to hezky trefili a za stavu 1:0 byli v psychické výhodě. My už jsme byli pod tlakem, museli jsme dotahovat. To jim vyhovovalo. Mohli chodit do brejků. Mají je silné a přidali druhý gól," líčí Sadílek.