Postrach Sparty Kolář si zpíval s kotlem. Míč na čáře? Věděl, že gól ani náhodou

Kolářova série se táhne déle než pět let, konkrétně od 17. března 2018. Tehdy byl u divoké remízy 3:3, kdy Slavia na Letné zlikvidovala v poslední půlhodině tříbrankové manko. Od té doby Kolář odcházel z derby ještě pětkrát s remízou v zádech a osmkrát jako vítěz.

Je jasné, že triumf v MOL Cupu sešívané do závěrečného měsíce sezony nakopne. „Nechci to zakřiknout, že bychom byli aktuálně lepší. Každý zápas je jiný. Ale určitě nám výhra pomůže, o víkendu s Hradcem Králové náš výkon nebyl optimální, takže věřím, že jsme se dnes vrátili na koně," říká 28letý gólman.

Nepopírá, že při něm stálo ve středu i trochu štěstí. V závěru trefil Adam Karabec tyč a míč se od zad Koláře odrazil do autu. Ještě ošemetnější však byla hlavička Ladislava Krejčího mladšího, kterou brankář Slavie sice vyrazil do tyče, balon se však kutálel po čáře a až David Jurásek razantním odkopem uklidnil situaci.

„Viděl jsem, jak míč za mnou jede, byl to takový had. Bál jsem se jen, aby David netrefil hráče, což se nestalo. Věděl jsem, že to gól není," měl ihned jasno Kolář, byť sparťané byli logicky ihned jiného názoru.