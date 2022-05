Překvapivě lépe spím, culí se Horňák před finále. Ze sparťanů cítí velkou motivaci

„Překvapivě lépe spím, nevím, jak je to možné. Sice se dříve budím, ale usínám v pohodě. Tomu se trochu divím. V porovnání s béčkem trávím na Strahově mnohem víc času," srovnával kouč před cestou na Moravu.

„Po tréninku v béčku jsem odcházel třeba kolem třetí hodiny odpoledne, Teď odtrénujeme a já ze Strahova odcházím třeba kolem osmé hodiny. Práce je hrozně moc, nechceme nic podcenit, děláme vše pro to, abychom poslední zápasy zvládli," dodával.

V původním termínu finále odplavila průtrž mračen. Zatímco počasí se po dvou týdnech vyjasnilo, rozkrýt favorita se stalo ještě složitějším. Slovácko v ligové nadstavbě zvítězilo na Letné 2:1. Sparta za sebou sice má turbulentní období, během kterého prohrála s Plzní a trenér Vrba už stihl nasednout na vlak do Ostravy, ale o víkendu dokázala po dobrém výkonu porazit Slavii.

„Spartu tak určitě musel uklidnit dobrý výkon na Slavii, především v prvním poločase. Z přímáku se nádherně prosadil Hložek, který se před odchodem do zahraničí určitě chce rozloučit s fanoušky co nejlepším způsobem. Když si uplynulé dva týdny shrneme, Slovácko zapsalo výhry proti Spartě a Hradci, zatímco Sparta prožila poměrně turbulentní období. Stále si však stojím za tím, že půjde o vyrovnaný zápas a nedivil bych se, kdyby došel v kurzu 3,15:1 do prodloužení," radí Hanák.