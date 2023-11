Pohár? Pro Bohemians šance na trofej, burcuje Veselý před duelem se Spartou

V minulé sezoně jim cestu pohárem zatarasila v semifinále Slavia, tentokráte by ale klokani pod taktovkou trenéra Jaroslava Veselého rádi došli ještě o něco dále. V osmifinále MOL Cupu budou na horké půdě Ďolíčku hostit Spartu, favorizovaného soupeře se ale nehodlají zaleknout. „Vnímám to tak, že jestli má Bohemka možnost reálně dohlédnout na nějakou trofej, je to pohár,“ odhodlaně prohlásil kouč Bohemians.

Foto: Profimedia.cz Jaroslav Zelený v diskuzi s rozhodčími po zápase se Slavií.

„Abyste pohár vyhráli, nebo se alespoň dostali do semifinále či finále, musíte sestřelit nějaké velké zvíře. Tedy Spartu, Slavii nebo Plzeň. Těžko bychom mohli počítat s tím, že by stačilo porážet jen druholigové, případně třetiligové týmy," uvědomuje si Veselý. Dosud totiž klokany v MOL Cupu vyzval pouze Kolín, hrající právě třetí nejvyšší soutěž. A triumf v poměru 7:1 Bohemians zajistil hladký postup dále. Hattricky se přitom blýskli dva útočníci, kteří se ve Fortuna lize obzvlášť velké minutáži netěší – Ladislav Mužík a Matyáš Kozák, zapůjčený ze Sparty. Druhý jmenovaný pravděpodobně nebude moci v do osmifinálového duelu zasáhnout kvůli dohodě o hostování, i tak ale sestava oproti nedělnímu utkání se Slavií (0:2) zřejmě dozná pár změn. „Samozřejmě budeme muset rotovat, nemůžeme si oddělat mužstvo," má jasno Veselý. „Puškáč se nám vrátil po zranění a teď si rozbil hlavu, má opravdu smůlu. Je jak ze skla. Hála zase nastoupil po nějaké době, takže bude jen těžko připravený od začátku. Matoušek bral silná antibiotika a trápily ho problémy s dechem, Jánoš také ještě není ve stoprocentní kondici," naznačil 46letý kouč, kteří ze členů základní jedenáctky v posledním ligovém zápase by nemuseli nastoupit vůbec, potažmo pouze v rolích žolíků. V derby zasáhl do hry po dlouhé době záložník Martin Hála 🤩 S navrátilcem do sestavy Klokanů si můžete přečíst rozhovor na webu 👇https://t.co/4Q9SQkNptj#BOHEMKADOTOHO #BOHSLA pic.twitter.com/O0AVHQiBAS — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 30, 2023 Nebo se jedná pouze o snahu mystifikovat realizační tým Sparty? Kdo ví. Téměř jisté však je, že Puškáč po svém hororovém zranění proti Slavii, kdy opouštěl hřiště na nosítkách a zamířil rovnou do nemocnice, v poháru nenastoupí. Na hrotu tak velmi pravděpodobně bude operovat typologicky podobný Erik Prekop, podobně vytáhlý útočník, schopný také podstupovat nepříjemné souboje a udržet míč zády k bráně. Klokany navíc čeká Sparta v následujících dnech hned dvakrát, neboť tři dny po pohárovém souboji budou stejnému soupeři čelit na jeho domácím hřišti v lize. „Váhu přikládáme i ligovému zápasu, přece jen nám půjde o tři body. Ale ten pohárový je pro nás hodně důležitý. Moc rádi bychom doma uspěli," uzavřel Veselý.