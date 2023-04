Senzační postup klokanům nevykouzlil, chybělo pár sekund. Dvacet rohů je těžké ubránit, smutnil Jedlička

Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy po utkání?

Jsem zklamaný, protože jsme inkasovali v posledních vteřinách. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, ale chtěli jsme uspět. Byli jsme na vlně, myslím, že jsme podali dobrý výkon a nemáme se za co stydět. Ale je škoda, že v posledních sekundách neubráníme standardku. To nám prohrálo postup. Na druhou stranu, když má soupeř dvacet rohů, tak je opravdu těžké všechny ubránit.

Narážíte tímto trošku na výkon spoluhráčů, že měli Slavii dovolit méně rohových kopů?

Ne, to vůbec. Na nic takového nenarážím. To jsou statistiky, oni nás mleli, potřebovali dát gól, tak to do vápna létalo z obou stran. Naopak si myslím, že celý tým to ubránil skvěle. Skákal do střel, vyhrával souboje...

Při příchodu jste zmiňoval, že byste rád s Bohemians vyhrál pohár. Bolí porážka ještě více i proto, že tato konkrétní ambice je pryč?

To ne, ambice mám pořád stejné. To znamená chytat, podávat dobré výkony a pomoci Bohemce. Samozřejmě, chtěl jsem vyhrát pohár, byli jsme od finále kousek. Ještě nikdy jsem žádnou trofej nevyhrál, jen jsem byl na Slovensku čtyřikrát druhý, takže mě to mrzí. Nyní se ale musíme připravit na Olomouc, abychom tam podali dobrý výkon a získali nějaké body do ligové tabulky.

Jak se vám zatím celkově zamlouvá angažmá v Bohemians?

Vnímám ho jednoznačně pozitivně. Jsem rád, že jsem tady a dostal jsem prostor ukázat i v Čechách, že něco chytím.

A co říkáte na posun mužstva ligovou tabulkou?