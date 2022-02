Teď si jdeme pro titul i pohár, hlásil po výhře v derby sparťanský obránce Wiesner

„Když jsme Slavii porazili minule doma v lize, byla to nádhera. Teď je o to větší, že postupujeme v poháru. Dali jsme si jasný cíl, že chceme vyhrát ligu i pohár a vítězstvím v Edenu jsme dali jasně najevo, že si pro obě trofeje jdeme," nijak neskrýval čtyřiadvacetiletý obránce před kamerami klubové televize euforii, kterou po vítězství 2:0 nad odvěkým rivalem prožíval on a celá Sparta s ním.