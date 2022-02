Vrba: Byli jsme lepší. Považujeme si každé výhry nad Slavií, je to pro nás hodně povzbuzující

Slavii jste porazili podruhé v sezoně. Co tomu říkáte?

Považujeme si každého vítězství nad Slavií, protože ona odehrála za poslední období spoustu skvělých zápasů v lize a hlavně v evropských pohárech. Vyhrát s tak kvalitním soupeře je pro nás hodně povzbuzující. Přesvědčili jsme se, že i proti takovému mužstvu můžeme odehrát zajímavý zápas. Slavia nám to neusnadnila, hrála dobře, ale my jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli.

Proč jste podali úplně jiný výkon než o víkendu v Českých Budějovicích, kde jste remizovali 0:0?

Myslím, že to bylo i soupeřem. Slavia hrála úplně jinak než Budějovice. Chtěla hrát fotbal, byl to zápas, který měl svou atmosféru i kvalitu. Budějovice velice organizovaně bránily, byly disciplinovanější.

Měl jste k týmu po utkání na jihu Čech proslov?

Pouze jsem hráčům ukazoval video, vysvětloval jsem jim situace, které se nám v Budějovicích nedařily. Důraznější proslov jsem neměl, ale samozřejmě z výkonu jsme nadšení nebyli. Jsem rád, že jsme teď odehráli takové utkání.

Udělal jste několik změn v sestavě, vsadil na mladé hráče jako Martina Vitíka či Martina Suchomela. Věřil jste těmto rošádám?

Kdybych týmu nevěřil, tak ho takhle nepostavím.

Jak si podle vás Suchomel, který odehrál první soutěžní zápas za áčko Sparty?

Myslím, že utkání zvládl velice dobře na to, že jsme ho hodili do řeky a poprvé hrál takhle těžký zápas. Střídali jsme ho v poločase, protože dostal žlutou kartu, báli jsme se, že by mohla podobná situace přijít i ve druhém poločase a nechtěli jsme hrát v deseti. Jeho výkon snese měřítko, které jsme očekávali. Hrál velice dobře.

Zamotali vám hráči hlavu pro skládání sestavy do dalších zápasů?

Sparta má velice široký kádr s velice kvalitními hráči. Těší mě, že hráči, kteří nedostali příležitost v Budějovicích a hráli proti Slavii, dokázali, že Sparta má kvalitní kádr. Víme, že se na ně můžeme v jarních zápasech spolehnout.

Jak může mužstvo tahle výhra povzbudit?

Už v šatně jsem říkal, že to jsou takové krůčky. Potřebujeme zápasů s takovou kvalitou odehrát víc, abychom byli někde, kde bychom chtěli být. Zatím jsou to pouze jednotlivé zápasy. Musíme je opakovat, a pokud se nám to bude dařit, myslím, že to může být velice zajímavé.

Kromě dvou gólů jste měli další velké šance, vaši hráči šli třikrát sami na Aleše Mandouse. Mrzí vás, že jste nebyli v těchto situacích produktivnější?