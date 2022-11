Trpišovský by si návrat Stanciua přál, ale nevidí ho reálně. Chtěl by radši Chytila, nebo Almásiho?

Chtěl by Trpišovský raději do útoku olomouckého Mojmíra Chytila, nebo Ladislava Almásiho z Baníku Ostrava? „Oba jsou to dobří hráči," usměje se slávistický kouč, když tuhle otázku dostane.

„O Almásiho jsme usilovali před rokem i v létě, ta jednání nikdy nedopadla. S Mojmírem jsme v kontaktu taky delší dobu, jednání mezi kluby probíhají. Sám Mojmír má velký zájem jít do Slavie, my o něj stojíme taky. Jde o to, domluvit se s mateřským klubem, což nebude nic jednoduchého," nastiňuje šestačtyřicetiletý stratég.

Nováček Mojmír Chytil jel na sraz reprezentace metrem. Nominace je splněním dětského snuVideo : Sport.cz

Chytil je hvězdou posledních týdnů, na podzim nasázel šest ligových gólů, jedním pomohl i k výhře Olomouce nad Slavií. Před týdnem se zaskvěl hattrickem v přátelském zápase národního týmu proti Faerským ostrovům. V Sigmě má smlouvu do prosince příštího roku. Almási dal na podzim za Baník pět ligových branek.

Trpišovský tvrdí, že Slavia má zájem o tři hráče z české ligy. Sám by si přál jeden velký comeback. Vrátí se Nicolae Stanciu do Slavie z čínského Wu-chanu? Tohle téma v posledních dnech rezonovalo.

„S Nikem jsme v kontaktu po celou dobu, Slavii má v srdci. I při odchodu říkal, že kdyby se jednou vracel do Evropy, chtěl by do Slavie. Myslím, že to stále platí. Víme, jak moc nám chybí, náhradu za něj jsme dodneška nenašli. Pořád nám chybí klíčová přihrávka, vyrobení šance z ničeho. Hodně bychom o něj stáli, moc bychom si ho přáli, ale myslím, že je nereálné, aby se kluby dohodly. Mateřský klub ho nebude chtít uvolnit, odešel za nějaké peníze," bilancuje Trpišovský situaci s odkazem na to, že rumunský záložník odcházel před rokem do Číny v přepočtu za zhruba sto milionů korun.

Foto: Wu-chan Three Towns Nicolae Stanciu (vpravo) v dresu Wu-chan Three Towns.Foto : Wu-chan Three Towns

Slávistická priorita leží jinde. Červenobílé trápily celý podzim problémy na postu stopera. „I když ke konci už fungovala stoperská dvojice dobře," poukazuje Trpišovský na lepšící se souhru Aihama Ousoua a Tarase Kačaraby. Ale i tak bude chtít na téhle pozici posílit, z hostování v Liberci přijde do zimní přípravy Maksym Talovjerov. Variantu představuje případně Tomáš Holeš.

A sešívaní loví také v zahraničí. „Jeden hráč se tu byl podívat minulý týden, v klubu se mu líbilo, chtěl by jít do Slavie, jeho agent chce, aby přestoupil. Je otázka, jestli se domluvíme s mateřským klubem. Další dva se sem přijedou podívat," přibližuje kouč, jak probíhá komunikace s borci ze zahraničí.

Je vysoce pravděpodobné, že Slavia hledá stopera opět na severu Evropy. Ovšem Isak Hien to nebude, ten už přestoupil v srpnu z Djurgaardenu do Verony ze Serie A.

A odchody? „Ze zahraničí jsou náznaky zájmu o některé hráče, ale bavili jsme se s panem Tvrdíkem (předseda klubu) a nikoho bychom pouštět nechtěli. Kádr se nám ke konci podzimu povedlo stabilizovat. Zásahy za rok a půl, kdy odešli Zima, Sima, Stanciu, Kuchta nebo Bah, byly velké. Máme za sebou fázi stabilizace. Do léta bychom chtěli tým podržet tak, jak je," přeje si Trpišovský.