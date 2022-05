Zraněný hrdina Slovácka musel v poločase střídat. Odehrál jsem životní zápas, zářil Reinberk

Už před svým druhým gólem pociťoval bolesti v levé noze. „Nemohl jsem levačkou prudčeji kopnout ani pořádně zasprintovat," svěřil se. Druhou půli strávil na lavičce. „Bylo to nejhorších 45 minut v mém životě. Trnul jsem při každém centru do naší šestnáctky. První okamžiky po konci utkání pak byly strašně dojemné. Přepadly mě veliké emoce. Teď je potřeba úspěch řádně oslavit. Musím se ale krotit, protože ve čtvrtek odlétáme s rodinou na dovolenou do Turecka," usmívá se.