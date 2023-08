Pokud fotbalistky vyhrají mistrovství světa, může být v Austrálii státní svátek

"Řekl jsem, že by to měli lídři (našich) států a teritorií zvážit a vím, že to většinou docela vřele přijali," řekl Albanese. "Je to mnohem víc než jen sportovní událost. Je to inspirace pro mladé lidi," dodal. Premiér nejlidnatějšího státu Nového Jižního Walesu Chris Minns už dnes slíbil, že státní svátek vyhlásí do týdne, pokud fotbalistky historické zlato získají.