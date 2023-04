Poprvé doma jako host, Horejš se s Jabloncem vrací na jih. Snad to skončí jako na podzim, doufá extrenér Dynama

Hned po červnovém losu se podíval, kdy jeho nový tým hraje v Budějovicích: 28. kolo, nedlouho před koncem základní části. „Prvně doma jako host. Bude to pro mě výjimečné, ale nostalgie půjde stranou. Chci se soustředit na náš tým, potřebujeme do nadstavby uhrát co nejvíc bodů," plánuje Horejš.

„V novém prostředí nějaký čas trvá, než si všechno sedne. Trochu mi to připomíná první sezonu po postupu do ligy s Budějovicemi: na podzim jsme byli poslední, přesto jsme to do konce základní části dotáhli na sedmé místo," vypráví Horejš. „V Jablonci nám pomohlo, že jsme si pojmenovali věci, které nás na podzim stály body. Plusem bylo zimní soustředění ve Španělsku i příchod stopera Krále, v defenzivě jsme s ním získali velkou jistotu."