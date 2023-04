Nejlepší střelec? Nechci se ke svým spoluhráčům chovat tak jako Řezníček, řekl Chramosta

Bod z jubilejního 60. derby berete?

Před zápasem bych ho asi nebral, ale vzhledem k vývoji utkání, kdy jsme prohrávali a dotahovali, asi remíza zápasu sluší.

Velkou šanci jste měl již po půlhodině hry. Co chybělo ke gólu?

Balon jsem vůbec netrefil, Sejky (Sejk) ho dal pod sebe a prostě mě netrefil. Šlo to vedle mě. Myslím, že se tam pak vracel Fukala a podařilo se mu ho odvrátit vedle brány. Bohužel, s tím nešlo nic dělat. Balon jsem vůbec neviděl. Doufal jsem alespoň, že mě trefí do prsou, ale šlo to vedle mě... Jedině jsem ho mohl zahrát rukou, ale Maradona v téhle době nefunguje, takže to nemělo cenu. (usměje se)

V 63. minutě Liberec zvýšil na 2:0 po krásné střele Fukaly, ale rozhodčí ji neuznal kvůli předchozímu faulu. Věřil jste, že gól odvolá?

Celkem jo, souboj jsem viděl dobře a za mě mu tím loktem (Olatunji) dal. Sejky ležel a on je hráč, který si jen tak nelehne. Nemohl popadnout dech, to už muselo být fakt něco. Neříkám, že ho trefil na sto procent, ale věřil jsem, že sudí branku odvolá, nakopne nás to, a ještě zápas zvrátíme.

Což se povedlo na půl, když jste deset minut před koncem vyrovnal.

A zase po rohovém kopu. Přitom myslím, že nepatřím k těm nejnebezpečnějším hráčům na rohy, ale teď v posledních zápasech jsem dal dva góly po rohu já... Červ si mě dobře celý zápas hlídal, chtělo se to od něj v nějaký ideální moment odtrhnout, což se mi podařilo. A byl z toho pro nás hodně důležitý gól na 1:1.

Jak velkým problémem byl horší terén?

Kontrola balonu na takovém hřišti je složitá. Sedí nám kombinační hra, jenže dneska to úplně nešlo. Nechci říkat nic proti trávníkářům. Vím, že dělají maximum. Jenže tady celý týden zase pršelo... Snad se počasí a s ním i hřiště ještě zlepší.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Jablonecký střelec gólu Jan Chramosta se běží radovat s koučem Davidem Horejšem během derby s Libercem.

V aktuální sezoně jste dal 13. gól. Nepomýšlíte ještě na trofej pro Krále střelců? Na prvního Řezníčka ztrácíte čtyři trefy.

Ani ne. Když jsem viděl vyjádření Řezníčka, že si za tím jde, a pak jsem to viděl, tak za mě to bylo v Brně z jeho strany k hráčům takový sobecký. Takhle se ke svým spoluhráčům chovat nechci, takže na to nemyslím. Uvidíme, na jaké metě se zastavím. Dneska je gól o to cennější, že vedl k bodu.

A co Klub ligových kanonýrů? Chybí vám 16 gólů.