Potřebovali jsme hrát v tempu, abychom soupeře uvařili, řekl Holeš

Jsme zklamaní. Přijeli jsme do Jablonce pro tři body a ve druhém poločase se nám podařilo rychle vyrovnat. Měli jsme před sebou ještě celý druhý poločas, takže jsem věřil, že zápas otočíme. Bohužel se nám to nepovedlo.

Dneska nám chyběla větší kvalita. Měli jsme spoustu ztrát, spoustu nepřesných centrů. Kdybychom byli kvalitnější, našli někoho pořádně ve vápně, taky si pohlídali ofsajdy, kvůli kterým nám odvolali dva góly, tak by to vyšlo.

Na ligu jsme to teď vždy vyměnili a vždy to vyšlo. Jsme jeden tým, na tréninku kluci vědí, co mají hrát, takže bych tomu remízu nepřisuzoval. Spíš se na nás soupeř dobře připravil, hrál na brejky a v prvním poločase nám tak dělal problémy. A nekvalita ve finální fázi z naší strany byla velká.

To je pravda, to je druhá věc. Potřebovali jsme hrát v tempu, abychom soupeře trochu uvařili a vytvořili si tam okénka. Bohužel to bylo bojovný na mokrém terénu, se spoustou faulů. A hloupých faulů, i od nás. Pro nás určitě není dobré, když se zápas kouskuje. My potřebujeme hrát v tempu.