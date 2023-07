Anglický fotbalový reprezentant Mount přestoupil z Chelsea do Manchesteru United

"Opustit klub, ve kterém jste vyrůstali, není nikdy snadné. Manchester United je ale skvělou novou výzvou do další fáze mé kariéry. Hrál jsem proti nim a vím, do jak silného týmu jdu. Nemůžu se dočkat, až s ním budu bojovat o cenné trofeje," uvedl Mount v prohlášení. Za Chelsea nastoupil ve 194 zápasech, vstřelil 33 gólů a zaznamenal 37 asistencí.

"Jsem hodně ambiciózní a vím, jak úžasné to je vyhrávat velké trofeje a co je k tomu potřeba. Udělám vše, abych to znovu zažil v Manchesteru United," řekl Mount.